Белый дом опроверг фейк о тайных поставках египетских ракет России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг слухи о тайных поставках Каиром ракет Москве. По его словам, Штаты не видят никаких признаков передачи Египтом вооружений России.

"Скажу вам, что мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России", — сказал он на брифинге на борту самолёта президента США Джо Байдена, который отправился с визитом в Северную Ирландию и соседнюю Республику Ирландия.