Белый дом опроверг фейк о тайных поставках египетских ракет России
Кирби: США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг слухи о тайных поставках Каиром ракет Москве. По его словам, Штаты не видят никаких признаков передачи Египтом вооружений России.
"Скажу вам, что мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России", — сказал он на брифинге на борту самолёта президента США Джо Байдена, который отправился с визитом в Северную Ирландию и соседнюю Республику Ирландия.
Сообщения ряда СМИ о якобы имевшихся у Египта планах тайно поставлять РФ ракеты опроверг и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это очередные утки. Журналисты утверждали, что речь может идти о тысячах египетских 122-миллиметровых ракетах Sakr 45.
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