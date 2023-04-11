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11 апреля, 17:41

Белый дом опроверг фейк о тайных поставках египетских ракет России

Кирби: США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг слухи о тайных поставках Каиром ракет Москве. По его словам, Штаты не видят никаких признаков передачи Египтом вооружений России.

"Скажу вам, что мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России", сказал он на брифинге на борту самолёта президента США Джо Байдена, который отправился с визитом в Северную Ирландию и соседнюю Республику Ирландия.

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Сообщения ряда СМИ о якобы имевшихся у Египта планах тайно поставлять РФ ракеты опроверг и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это очередные утки. Журналисты утверждали, что речь может идти о тысячах египетских 122-миллиметровых ракетах Sakr 45.

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Андрей Бражников
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