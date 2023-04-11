Лавров пригрозил возмездием за попытки подорвать отношения России и Казахстана

Москва будет отвечать на попытки западных стран подорвать её отношения с союзниками, включая Астану. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

По его словам, в данный момент Россия не видит никаких угроз во взаимодействии евразийских стран с Америкой и Евросоюзом, если оно будет основываться на равноправии, выгоде для всех сторон и транспарентности. Вместе с этим, как подчеркнул Лавров, оно должно соответствовать международному праву.

"Если же <…> западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с РФ в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам", — предупредил глава МИД.

Лавров добавил, что в данном случае Казахстан, а также другие партнёры по ОДКБ, ЕврАзЭС и Шанхайской организации сотрудничества "прекрасно понимают, о чём идёт речь".