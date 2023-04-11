Лавров пригрозил возмездием за попытки подорвать отношения России и Казахстана
Лавров: Россия ответит на попытки Запада подорвать её отношения с союзниками
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович / POOL
Москва будет отвечать на попытки западных стран подорвать её отношения с союзниками, включая Астану. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
По его словам, в данный момент Россия не видит никаких угроз во взаимодействии евразийских стран с Америкой и Евросоюзом, если оно будет основываться на равноправии, выгоде для всех сторон и транспарентности. Вместе с этим, как подчеркнул Лавров, оно должно соответствовать международному праву.
"Если же <…> западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с РФ в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам", — предупредил глава МИД.
Лавров добавил, что в данном случае Казахстан, а также другие партнёры по ОДКБ, ЕврАзЭС и Шанхайской организации сотрудничества "прекрасно понимают, о чём идёт речь".
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу придётся учесть интересы России. Он заявил, что диалог может состояться только на основе учёта законных российских интересов и озабоченностей, которые РФ излагала долгие годы в диалоге с западными коллегами, в том числе с НАТО.