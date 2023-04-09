СМИ узнали, как утечка данных по Украине сказалась на отношениях США с союзниками
NYT: Утечка данных о состоянии ВСУ усугубила отношения Штатов с союзниками
Из-за того, что в соцсетях распространились якобы секретные документы Америки по Украине, отношения Вашингтона с союзниками осложнились. Это, в свою очередь, может подпортить дипломатические связи между странами, пишет издание The New York Times.
"Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты", — сообщается в статье.
Издание ссылается на одного из сотрудников западных спецслужб высокого ранга, который заявил, что обнародование "секретных" данных спровоцировало болезненную реакцию и может повлиять на сокращение обмена разведданными. Причина в том, что, согласно опубликованным данным, Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками.
По словам одного из представителей американских властей, поиск источника утечек — задача непростая, так как подобные документы могли изучить сотни, если не тысячи гражданских и военных лиц. Он отметил, что Пентагон уже несколько дней пытается остановить распространение материалов особой важности.
Ранее газета The New York Times выяснила, что Пентагон проводит расследование утечки в соцсети секретных данных о ситуации на Украине. Речь якобы идёт о состоянии ВСУ и времени, необходимом на подготовку бригад. В Киеве поспешили назвать опубликованные данные фотошопом.