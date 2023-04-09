СМИ узнали, как утечка данных по Украине сказалась на отношениях США с союзниками

Из-за того, что в соцсетях распространились якобы секретные документы Америки по Украине, отношения Вашингтона с союзниками осложнились. Это, в свою очередь, может подпортить дипломатические связи между странами, пишет издание The New York Times.



"Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты", — сообщается в статье.

Издание ссылается на одного из сотрудников западных спецслужб высокого ранга, который заявил, что обнародование "секретных" данных спровоцировало болезненную реакцию и может повлиять на сокращение обмена разведданными. Причина в том, что, согласно опубликованным данным, Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками.