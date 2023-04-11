Несколько человек убиты в результате стрельбы в Вашингтоне
На востоке Вашингтона произошла стрельба, погибло несколько человек. Всё произошло в квартале 4000 на северо-востоке Беннинг-роуд.
Работа полиции на месте стрельбы в Вашингтоне. Видео © Twitter / LockharTVMedia
"Внимание: расследуется стрельба в квартале 4000 на Беннинг-роуд, северо-восток [Вашингтона]", — говорится в сообщении городского управления полиции.
Точное число пострадавших и другие подробности не приводятся, на месте работает полиция.
Ранее стрельба произошла в американском Луисвилле, штат Кентукки. Погибли пять человек, ещё шесть получили ранения. Нападавший также погиб.
Twitter / LockharTVMedia