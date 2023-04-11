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11 апреля, 18:38

Несколько человек убиты в результате стрельбы в Вашингтоне

На востоке Вашингтона произошла стрельба, погибло несколько человек. Всё произошло в квартале 4000 на северо-востоке Беннинг-роуд.

Работа полиции на месте стрельбы в Вашингтоне. Видео © Twitter / LockharTVMedia

"Внимание: расследуется стрельба в квартале 4000 на Беннинг-роуд, северо-восток [Вашингтона]", — говорится в сообщении городского управления полиции.

Точное число пострадавших и другие подробности не приводятся, на месте работает полиция.

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

Ранее стрельба произошла в американском Луисвилле, штат Кентукки. Погибли пять человек, ещё шесть получили ранения. Нападавший также погиб.

Обложка ©

Twitter / LockharTVMedia

Матвей Константинов
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