Несколько человек убиты в результате стрельбы в Вашингтоне

На востоке Вашингтона произошла стрельба, погибло несколько человек. Всё произошло в квартале 4000 на северо-востоке Беннинг-роуд.

Работа полиции на месте стрельбы в Вашингтоне. Видео © Twitter / LockharTVMedia

"Внимание: расследуется стрельба в квартале 4000 на Беннинг-роуд, северо-восток [Вашингтона]", — говорится в сообщении городского управления полиции.

Точное число пострадавших и другие подробности не приводятся, на месте работает полиция.