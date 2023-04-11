Зеленский утвердил рекордное для Украины увеличение бюджета на оборону

Украинский лидер Владимир Зеленский увеличил оборонные расходы страны на рекордную сумму — 14,6 млрд долларов. Судя по данным, опубликованным на сайте Верховной рады, подписанный им законопроект вступит в силу 13 апреля.

Как подчеркнул украинский нардеп Ярослав Железняк, такая сумма является рекордным увеличением бюджета. По его словам, 372,4 млрд гривен (около 10 млрд долларов) выделят для Минобороны, а 98,3 млрд (2,6 млрд долларов) пойдут на нужны МВД. Главному управлению разведки направят более чуть меньше — 4,6 млрд гривен (124,5 млн долларов).