"Интер" обыграл "Бенфику" в гостевом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Итальянский "Интер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.

Ранее португалец Криштиану Роналду раскрыл секрет своего успеха. Оказалось, в этом замешан не только упорный труд, но также смелость и вера в себя.