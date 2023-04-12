"Интер" обыграл "Бенфику" в гостевом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Ромелу Лукаку после реализованного пенальти. Обложка © Twitter / Inter
Итальянский "Интер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Николо Барелла (51-я минута) и Ромелу Лукаку (82-я, с пенальти).
Ответный поединок состоится в Милане 19 апреля.
Ранее португалец Криштиану Роналду раскрыл секрет своего успеха. Оказалось, в этом замешан не только упорный труд, но также смелость и вера в себя.