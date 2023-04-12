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11 апреля, 21:03

"Интер" обыграл "Бенфику" в гостевом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

<p>Ромелу Лукаку после реализованного пенальти. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Inter/status/1645891932109905925/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inter</a></p>

Ромелу Лукаку после реализованного пенальти. Обложка © Twitter / Inter

Итальянский "Интер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Николо Барелла (51-я минута) и Ромелу Лукаку (82-я, с пенальти).

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Ответный поединок состоится в Милане 19 апреля.

Ранее португалец Криштиану Роналду раскрыл секрет своего успеха. Оказалось, в этом замешан не только упорный труд, но также смелость и вера в себя.

Артур Лапсаков
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