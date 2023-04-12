Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях

Российские военные серьёзно улучшили позиции на Марьинском направлении. Как рассказал в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, положительная динамика также наблюдается и на Угледарском направлении.

"Острым остаётся Угледарское направление, но там мы всё же фиксируем позиционное противостояние, постоянные вылазки противника. Здесь мы видим небольшое, но всё же улучшение наших позиций", — сказал он.

На Марьинском направлении же ситуация развивается более динамично, указал врио главы ДНР. Здесь можно говорить об очень серьёзных улучшениях позиций.