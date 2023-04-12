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Опубликовано 11 апреля 2023, 21:42

Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях

Российские военные серьёзно улучшили позиции на Марьинском направлении. Как рассказал в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, положительная динамика также наблюдается и на Угледарском направлении.

"Острым остаётся Угледарское направление, но там мы всё же фиксируем позиционное противостояние, постоянные вылазки противника. Здесь мы видим небольшое, но всё же улучшение наших позиций", — сказал он.

На Марьинском направлении же ситуация развивается более динамично, указал врио главы ДНР. Здесь можно говорить об очень серьёзных улучшениях позиций.

Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении
Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины потеряли более 450 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении. ВСУ также лишились трёх танков, шести боевых бронированных машин, трёх боевых машин пехоты, шести автомобилей, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также двух американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Unsplash

Оксана Попова
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