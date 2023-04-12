Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях
Российские военные серьёзно улучшили позиции на Марьинском направлении. Как рассказал в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, положительная динамика также наблюдается и на Угледарском направлении.
"Острым остаётся Угледарское направление, но там мы всё же фиксируем позиционное противостояние, постоянные вылазки противника. Здесь мы видим небольшое, но всё же улучшение наших позиций", — сказал он.
На Марьинском направлении же ситуация развивается более динамично, указал врио главы ДНР. Здесь можно говорить об очень серьёзных улучшениях позиций.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины потеряли более 450 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении. ВСУ также лишились трёх танков, шести боевых бронированных машин, трёх боевых машин пехоты, шести автомобилей, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также двух американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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