В Астраханской области провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — пояснили в ведомстве.

Задачей было испытание перспективного боевого оснащения МБР, указали в МО РФ. Пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракет. Как уточняется, учебная боевая часть ракеты достигла условной цели на полигоне Сары-Наган в Казахстане с заданной точностью.