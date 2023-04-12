В Астраханской области провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Минобороны: РВСН России провели пуск МБР на полигоне Капустин Яр
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — пояснили в ведомстве.
Задачей было испытание перспективного боевого оснащения МБР, указали в МО РФ. Пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракет. Как уточняется, учебная боевая часть ракеты достигла условной цели на полигоне Сары-Наган в Казахстане с заданной точностью.
Ранее подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", относящаяся к Тихоокеанскому флоту России, выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели. Береговая цель имитировала огневую позицию условного противника. Перед пуском подводная лодка скрытно заняла район, назначенный для стрельб. Ракета поразила цель успешно и в расчётное время.