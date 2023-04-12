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11 апреля, 22:46

Упавший в Ленобласти шар оказался метеорологическим зондом Росгидромета

<p>Упавший во Всеволожске метеорологический зонд. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50046" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший во Всеволожске метеорологический зонд. Фото © SHOT

Беспилотный аэростат, упавший под Петербургом вечером 11 апреля в районе Всеволожска в Ленинградской области, оказался метеозондом. Об этом рассказал вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.

"Метеозонд Росгидромета упал в окрестностях Всеволожска в Ленинградской области", приводит ТАСС его слова.

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Напомним, о падении воздушного шара с коробкой, на которой было написано "Радий", стало известно вечером 11 апреля. Инцидент произошёл в СНТ "Океан" во Всеволожске.

Юлия Коновалова
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