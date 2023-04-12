Упавший в Ленобласти шар оказался метеорологическим зондом Росгидромета
Упавший во Всеволожске метеорологический зонд. Фото © SHOT
Беспилотный аэростат, упавший под Петербургом вечером 11 апреля в районе Всеволожска в Ленинградской области, оказался метеозондом. Об этом рассказал вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.
"Метеозонд Росгидромета упал в окрестностях Всеволожска в Ленинградской области", — приводит ТАСС его слова.
Напомним, о падении воздушного шара с коробкой, на которой было написано "Радий", стало известно вечером 11 апреля. Инцидент произошёл в СНТ "Океан" во Всеволожске.