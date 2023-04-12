Упавший в Ленобласти шар оказался метеорологическим зондом Росгидромета

Беспилотный аэростат, упавший под Петербургом вечером 11 апреля в районе Всеволожска в Ленинградской области, оказался метеозондом. Об этом рассказал вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.

"Метеозонд Росгидромета упал в окрестностях Всеволожска в Ленинградской области", — приводит ТАСС его слова.