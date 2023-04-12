Россияне не спешат сообщать начальству о незначительных ошибках в работе

Далеко не все россияне сообщают руководителям о допущенных ошибках. Как показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, который есть в распоряжении "Газеты.ru", в целом работники стали меньше рассказывать начальникам о своих промахах.

"По мнению 35% россиян, руководство должно знать обо всех допущенных в работе ошибках. 56% считают, что сообщать следует только о существенных просчётах, а о незначительных стоит молчать. На практике обо всех рабочих ошибках говорит руководству каждый третий — 32%, а 52% уведомляют только о серьёзных промахах", — пишет газета.

Также опрос показал, что более честными сотрудниками являются россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Так, 45% убеждены, что нужно обязательно рассказывать руководству о всех промахах, а 38% так и делают.

Аналогичный анализ проводился два года назад — в 2021 году. Сегодняшнее исследование показало, что значительно увеличилось число россиян, которые считают, что сообщать нужно лишь о серьёзных ошибках: 49% тогда и 56% сейчас. Дело в том, что труд во время пандемии вынуждал сотрудников больше нервничать, а сейчас граждане привыкли сами исправлять ошибки, не беспокоя начальство.