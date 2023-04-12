Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов под Тулой

Два пассажирских автобуса столкнулись в ночь на 12 апреля на трассе М4 "Дон" в городском округе Ефремове Тульской области, пострадали пятеро. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что в тяжёлом состоянии среди них никого нет. Столкновение рейсовых автобусов случилось на 310-м километре автодороги в 01:40 мск. Один из них следовал по маршруту Москва – Севастополь, второй — Москва – Борисоглебск. К месту происшествия был направлен пожарный расчёт ПСЧ-29 и работники скорой медицинской помощи, уточнили в МЧС.