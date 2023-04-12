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12 апреля, 02:55

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов под Тулой

<p>Один из пострадавших в ДТП автобусов. Обложка © <a href="https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4990608#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Тульской области</a></p>

Один из пострадавших в ДТП автобусов. Обложка © МЧС по Тульской области

Два пассажирских автобуса столкнулись в ночь на 12 апреля на трассе М4 "Дон" в городском округе Ефремове Тульской области, пострадали пятеро. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что в тяжёлом состоянии среди них никого нет. Столкновение рейсовых автобусов случилось на 310-м километре автодороги в 01:40 мск. Один из них следовал по маршруту Москва – Севастополь, второй — Москва – Борисоглебск. К месту происшествия был направлен пожарный расчёт ПСЧ-29 и работники скорой медицинской помощи, уточнили в МЧС.

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Юлия Коновалова
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