Российские типографии перешли с европейской бумаги на китайскую и турецкую

Российские типографии нашли альтернативу европейской бумаге: теперь её закупают в Турции и Китае. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на полиграфистов.

Одной из компаний, которая стала пользоваться услугами китайских и турецких поставщиков, стала Красногорская типография. Её генеральный директор Павел Мелихов рассказал, что сейчас на поставки из КНР приходится 35% мелованной бумаги и в дальнейшем объём будет только расти. Кроме того, первая партия была приобретена и в Турции.

Заменили европейскую бумагу на китайскую и другие организации. Эксперты убеждены, что выход в новые страны вполне логичен. В условиях дефицита бумаги и роста цен на неё российские типографии также могут выйти на поставщиков и в Индонезии, считают они.