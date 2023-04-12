ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 03:35

Российские типографии перешли с европейской бумаги на китайскую и турецкую

"Известия": Российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции

Российские типографии нашли альтернативу европейской бумаге: теперь её закупают в Турции и Китае. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на полиграфистов.

Одной из компаний, которая стала пользоваться услугами китайских и турецких поставщиков, стала Красногорская типография. Её генеральный директор Павел Мелихов рассказал, что сейчас на поставки из КНР приходится 35% мелованной бумаги и в дальнейшем объём будет только расти. Кроме того, первая партия была приобретена и в Турции.

Заменили европейскую бумагу на китайскую и другие организации. Эксперты убеждены, что выход в новые страны вполне логичен. В условиях дефицита бумаги и роста цен на неё российские типографии также могут выйти на поставщиков и в Индонезии, считают они.

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Ранее Лайф писал, что американская химическая корпорация по производству респираторов и cкотча 3M намерена продать свои активы в России холдингу ВМП. Уже начались переговоры по поводу сделки.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Китай
  • Турция
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров