Захарова раскрыла футбольные предпочтения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддерживает национальную команду по футболу, а вот на клубном уровне любимчиков у неё нет. Слова дипломата приводит "Спорт-Экспресс".

"Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения", — сказала Захарова.