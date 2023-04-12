Захарова раскрыла футбольные предпочтения
Захарова рассказала, за какую футбольную команду болеет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддерживает национальную команду по футболу, а вот на клубном уровне любимчиков у неё нет. Слова дипломата приводит "Спорт-Экспресс".
"Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения", — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что сборная России заняла 37-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола. Футболисты, несмотря на исключение со стороны ФИФА и УЕФА из программы международных соревнований, участвовали в марте в двух товарищеских матчах. Таким образом, в активе россиян оказалось 1495,53 балла.