ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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12 апреля, 03:50

Захарова раскрыла футбольные предпочтения

Захарова рассказала, за какую футбольную команду болеет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддерживает национальную команду по футболу, а вот на клубном уровне любимчиков у неё нет. Слова дипломата приводит "Спорт-Экспресс".

"Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения", сказала Захарова.

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Ранее сообщалось, что сборная России заняла 37-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола. Футболисты, несмотря на исключение со стороны ФИФА и УЕФА из программы международных соревнований, участвовали в марте в двух товарищеских матчах. Таким образом, в активе россиян оказалось 1495,53 балла.

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mid.ru

Юлия Коновалова
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