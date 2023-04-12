Валиева сама предложила тренерам показательный номер с танцем из сериала "Уэнздей"

Показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой по мотивам сериала "Уэнздей" в декабре 2022 года на чемпионате России покорил сердца миллионов фанатов. По словам спортсменки, она сама предложила тренерам такую идею.

"Это был декабрь прошлого года, и я просто поняла, что нужна новая показательная программа. И как раз только-только вышел этот сериал и набрал дикую популярность. Тогда я подъехала к Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] и говорю: "Мы же всё равно думаем, что же нам поставить". И попросила попробовать поставить "Уэнздей". Даниил Маркович сказал: "Давай, без проблем". Этери Георгиевна [Тутберидзе] тоже согласилась, и всё получилось!" — пояснила фигуристка в беседе с kp.ru.

По словам Валиевой, многие программы, которые есть в арсенале фигуристов на сезон, они накатывают на тренировках очень много раз, постепенно совершенствуя выступление и добавляя что-то новое. Спортсменка отметила, что "Уэнздей" она тоже накатывала долго и постоянно что-то добавляла от себя.