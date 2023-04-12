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12 апреля, 05:54

Минобороны РФ опубликовало видео запуска МБР на полигоне Капустин Яр

Министерство обороны России показало момент запуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Запуск МБР с полигона Капустин Яр. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, как ещё в тёмное время суток Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России осуществляют испытательный пуск ракеты.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Задачей было испытание перспективного боевого оснащения МБР, указали в МО РФ. Учебная боевая часть ракеты достигла условной цели на полигоне Сары-Наган в Казахстане с заданной точностью.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук
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