Минобороны РФ опубликовало видео запуска МБР на полигоне Капустин Яр

Министерство обороны России показало момент запуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как ещё в тёмное время суток Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России осуществляют испытательный пуск ракеты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Задачей было испытание перспективного боевого оснащения МБР, указали в МО РФ. Учебная боевая часть ракеты достигла условной цели на полигоне Сары-Наган в Казахстане с заданной точностью.