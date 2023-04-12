Почти 180 свиней погибли в результате удара ВСУ по территории "Агро-Белогорья"

Всё произошло накануне. Утром туда залетел дрон-камикадзе, при его детонации оказались повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса. А днём по корпусам компании украинские военные выпустили пять мин. В результате 179 свиней погибли, ещё 150 пострадали. Кроме того, в трёх корпусах зафиксированы разрушения, оказался повреждён и газопровод. Сегодня же сотрудники компании устраняют последствия обстрела и занимаются спасением раненых и контуженых животных.