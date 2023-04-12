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12 апреля, 08:20

Почти 180 свиней погибли в результате удара ВСУ по территории "Агро-Белогорья"

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области

Дрон-камикадзе украинских военных атаковал свинокомплекс "Агро-Белогорья" в Белгородской области, после чего предприятие обстреляли. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

  • Туши свиней, погибших из-за обстрела ВСУ. Фото © Telegram / SHOT
    Туши свиней, погибших из-за обстрела ВСУ. Фото © Telegram / SHOT
  • Пострадавшие из-за обстрела ВСУ свиньи. Фото © Telegram / SHOT
    Пострадавшие из-за обстрела ВСУ свиньи. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела ВСУ территории компании "Агро-Белогорье". Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ территории компании "Агро-Белогорье". Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела ВСУ территории компании "Агро-Белогорье". Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ территории компании "Агро-Белогорье". Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела ВСУ территории компании "Агро-Белогорье". Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ территории компании "Агро-Белогорье". Фото © Telegram / SHOT

Туши свиней, погибших из-за обстрела ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

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Всё произошло накануне. Утром туда залетел дрон-камикадзе, при его детонации оказались повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса. А днём по корпусам компании украинские военные выпустили пять мин. В результате 179 свиней погибли, ещё 150 пострадали. Кроме того, в трёх корпусах зафиксированы разрушения, оказался повреждён и газопровод. Сегодня же сотрудники компании устраняют последствия обстрела и занимаются спасением раненых и контуженых животных.

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Ранее ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Донецке. Пострадавшие в результате происшествия есть, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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