Почти 180 свиней погибли в результате удара ВСУ по территории "Агро-Белогорья"
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области
Дрон-камикадзе украинских военных атаковал свинокомплекс "Агро-Белогорья" в Белгородской области, после чего предприятие обстреляли. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Всё произошло накануне. Утром туда залетел дрон-камикадзе, при его детонации оказались повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса. А днём по корпусам компании украинские военные выпустили пять мин. В результате 179 свиней погибли, ещё 150 пострадали. Кроме того, в трёх корпусах зафиксированы разрушения, оказался повреждён и газопровод. Сегодня же сотрудники компании устраняют последствия обстрела и занимаются спасением раненых и контуженых животных.
Ранее ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Донецке. Пострадавшие в результате происшествия есть, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Telegram / SHOT