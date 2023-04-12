Правило "25 минут": Психолог раскрыла, как сконцентрироваться на освоении нового материала

Получение новой профессии или дополнительного образования, совершенствование в своей специальности, изучение иностранного языка — всё это благоприятно отразится на развитии человека. Обучаться сейчас весьма удобно, ведь есть много платформ для этого, но довести данный процесс до конца и получить желаемый результат удаётся далеко не всем.

Одной из причин является банальная лень. Учёные из Оксфордского университета провели исследование активности мозга ленящихся людей и выяснили, что лень провоцирует состояние апатии, в котором могут находиться не только страдающие неврологическими заболеваниями люди, но и молодые и здоровые граждане в возрасте от 19 до 38 лет.

Бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че в беседе с газетой "Вести Подмосковья" раскрыла, как не лениться и ежедневно расширять круг знаний и умений без особого напряжения.

"Когда мы изучаем новое, происходит стимуляция болевых рецепторов мозга и наш "компьютер" старается изо всех сил увильнуть от новых задач. Причина — в резкой смене режима его работы", — пояснила специалист.

По её словам, есть простая схема, которая поможет справиться с сопротивлением мозга при усвоении нового материала. Помочь одолеть лень и недостаточную мотивированность к получению новых знаний могут, в частности, спорт, отдых, спорт, чистое и хорошо освещённое рабочее место, где ни один предмет или посторонний звук "не привлечёт внимание мозга". Также Че раскрыла правило "25 минут": ровно столько необходимо удерживать полное внимание на новом материале, уже на 26-й минуте мозг снимет сопротивление. Она подчеркнула, что процесс усвоения нового — даже при достаточных целеполагании и мотивированности — всё равно может иногда дать сбой. Эксперт советует отключить эмоции и просто методично исправить все допущенные ошибки.