Два российских сериала обошли приквел "Игры престолов" по числу пиратских ссылок

Два российских сериала — "Ментовские войны" и "Тайны следствия" — заняли лидирующие места в рейтинге фильмов и сериалов по количеству ссылок, которые размещены на пиратских ресурсах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании ContentScan, занимающейся защитой аудиовизуального контента от нелегального распространения.

Так, с начала 2023 года аналитики нашли в Сети около 64 тысяч ссылок на пиратские ресурсы, где пользователи могут посмотреть и скачать сериал "Тайны следствия", и ещё 52 тысячи с "Ментовскими войнами". Эти ленты даже обогнали приквел "Игры престолов" — проект "Дом дракона". Американская картина доступна лишь на 36 тысячах пиратских сайтов.

Среди десяти самых популярных кинопроектов также выделяются российские сериалы "Водоворот" (24 тысячи), "Ликвидация" (24 тысячи) и российско-украинская картина "По законам военного времени" (22 тысячи). А вот в начале 2022 года в топ-10 вошли только иностранные фильмы и сериалы. Самих ссылок при этом было на порядок больше.