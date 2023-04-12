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12 апреля, 08:53

Cъёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ

Cъёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел украинских военных. Как сообщают журналисты, корреспондент канала снимал репортаж прямо на линии соприкосновения.

Журналисты попали под обстрел ВСУ. Видео © T.me / zvezdanews

Во время запуска коптера с гранатой начался артобстрел со стороны ВСУ. Один из снарядов разорвался в трёх метрах от окопа, где находились журналисты. К счастью, в результате атаки украинских войск никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что американский радиоведущий и политический сатирик Ренди Кредико съездил в Донбасс и лично убедился в террористической сущности ВСУ и в том, что украинские бойцы целенаправленно бьют по гражданским объектам. Он указал на однобокость западных СМИ в вопросе освещения конфликта.

Обложка ©

T.me / zvezdanews

Иван Косицын
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