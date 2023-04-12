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12 апреля, 09:34

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил космонавта Бориса Волынова

<p>Обложка © Пресс-служба губернатора Московской области</p>

Обложка © Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днём космонавтики Бориса Волынова. Это единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, в который входили также Гагарин, Титов и Леонов.

Глава региона навестил лётчика-космонавта и его супругу Тамару Фёдоровну в их доме в Звёздном Городке, сообщает телеканал "360".

"Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов. Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся", — сказал Воробьёв.

Он также добавил, что Волынов делает большую работу: помимо покорения космоса он продолжает проводить многочисленные встречи с молодёжью. Сейчас космонавту 88 лет, ему присвоили звание почётного жителя Подмосковья более двух лет назад. В космосе он был дважды, всего он провёл там 52 дня. Волынов осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых космических кораблей — "Союз-4" и "Союз-5", а также стыковку с орбитальной станцией "Салют-5".

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Илья Суриков
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