Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил космонавта Бориса Волынова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днём космонавтики Бориса Волынова. Это единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, в который входили также Гагарин, Титов и Леонов.

Глава региона навестил лётчика-космонавта и его супругу Тамару Фёдоровну в их доме в Звёздном Городке, сообщает телеканал "360".

"Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов. Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся", — сказал Воробьёв.

Он также добавил, что Волынов делает большую работу: помимо покорения космоса он продолжает проводить многочисленные встречи с молодёжью. Сейчас космонавту 88 лет, ему присвоили звание почётного жителя Подмосковья более двух лет назад. В космосе он был дважды, всего он провёл там 52 дня. Волынов осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых космических кораблей — "Союз-4" и "Союз-5", а также стыковку с орбитальной станцией "Салют-5".