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12 апреля, 10:07

Дептранс Москвы подготовил для пассажиров сюрпризы в честь Дня космонавтики

В московском метро и на МЦК открылись выставки в честь Дня космонавтики

В честь Дня космонавтики власти столицы подготовили сюрпризы для пассажиров метро, МЦК и БКЛ. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

  • Наклейка с легендарной фразой Гагарина "Поехали!" на вагоне поезда. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Наклейка с легендарной фразой Гагарина "Поехали!" на вагоне поезда. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
  • Астрофотографии, которые выставлены в переходе между станциями "Чистые пруды" и "Тургеневская". Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Астрофотографии, которые выставлены в переходе между станциями "Чистые пруды" и "Тургеневская". Фото © Telegram / Дептранс Москвы
  • Фотохроника Юрия Гагарина, которую можно увидеть в переходе между станциями "Площадь Гагарина" и "Ленинский проспект". Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Фотохроника Юрия Гагарина, которую можно увидеть в переходе между станциями "Площадь Гагарина" и "Ленинский проспект". Фото © Telegram / Дептранс Москвы
  • Скафандр "Орлан-М", который можно увидеть в переходе между станциями "Площадь Гагарина" и "Ленинский проспект". Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Скафандр "Орлан-М", который можно увидеть в переходе между станциями "Площадь Гагарина" и "Ленинский проспект". Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Наклейка с легендарной фразой Гагарина "Поехали!" на вагоне поезда. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

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"В честь Дня космонавтики мы подготовили несколько сюрпризов для пассажиров", — говорится в сообщении.

Так, на головном вагоне поезда "Москва-2020" на БКЛ теперь размещена наклейка с легендарной фразой космонавта Юрия Гагарина "Поехали!". Дептранс вместе с Московским планетарием открыл выставку в переходе между станциями метро "Чистые пруды" и "Тургеневская". Пассажиры увидят на 16 астрофотографиях Солнце, скопление звёзд, остаток взрыва сверхновой, планетарные туманности и многое другое.

А ещё Дептранс и "Роскосмос" разместили выставку в переходе Московского центрального кольца между станциями "Площадь Гагарина" и "Ленинский проспект". Она посвящена первому полёту человека в космос. Пассажиры увидят фотохронику Гагарина и настоящий скафандр "Орлан-М". Выставки будут работать до 19 апреля.

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Telegram / Дептранс Москвы

Светлана Оперук
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