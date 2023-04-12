Дептранс Москвы подготовил для пассажиров сюрпризы в честь Дня космонавтики

В честь Дня космонавтики власти столицы подготовили сюрпризы для пассажиров метро, МЦК и БКЛ. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.









"В честь Дня космонавтики мы подготовили несколько сюрпризов для пассажиров", — говорится в сообщении.

Так, на головном вагоне поезда "Москва-2020" на БКЛ теперь размещена наклейка с легендарной фразой космонавта Юрия Гагарина "Поехали!". Дептранс вместе с Московским планетарием открыл выставку в переходе между станциями метро "Чистые пруды" и "Тургеневская". Пассажиры увидят на 16 астрофотографиях Солнце, скопление звёзд, остаток взрыва сверхновой, планетарные туманности и многое другое.

А ещё Дептранс и "Роскосмос" разместили выставку в переходе Московского центрального кольца между станциями "Площадь Гагарина" и "Ленинский проспект". Она посвящена первому полёту человека в космос. Пассажиры увидят фотохронику Гагарина и настоящий скафандр "Орлан-М". Выставки будут работать до 19 апреля.