Россиянам рассказали, как отличить межрёберную невралгию от инфаркта

Зачастую острую боль в груди вызывает межрёберная невралгия, которая возникает при раздражении или сдавливании соответствующего нерва. Как уточняет АиФ, она может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением других недугов. В первом случае, как правило, возникает острая односторонняя боль.

Газета уточняет, что неприятные ощущения при межрёберной невралгии связаны с переменой положения тела, физической нагрузкой, а также с кашлем, чиханием и глубоким дыханием. При этом довольно часто она сопровождается онемением, жжением или пульсацией. Стоит также помнить, что под это заболевание маскируются онкологические.

Иногда бывает сложно отличить межрёберную невралгию от инфаркта. Однако боль при сердечной катастрофе, как правило, сопровождается удушьем, тошнотой и посинением кожи. Кроме того, во время инфаркта она не проходит при приёме нитроглицерина.