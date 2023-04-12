Второго за неделю исхудавшего тюленёнка спасли под Петербургом

Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли ещё одного тюленёнка. Одинокого зверька нашли в Выборге днём 11 апреля, и вечером он уже был доставлен в центр в Репино, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Из-за скопления людей малыш боялся выбраться на берег, тогда специалисты дождались вечера, чтобы поймать и осмотреть животное. Так, эксперты определили, что тюленёнок сильно истощён и ему необходима немедленная медицинская помощь. С помощью волонтёров в ночь на 12 апреля малыш был доставлен в центр в Репино.

"Самочка весит всего 11 килограммов и уже проходит реабилитацию под чутким присмотром Вячеслава Алексеева — основателя "Фонда друзей балтийской нерпы". Здесь ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться назад, в естественную среду обитания", — сообщили в пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга.