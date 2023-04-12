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12 апреля, 10:37

Второго за неделю исхудавшего тюленёнка спасли под Петербургом

В Выборге спасли ещё одного истощённого тюленя

<p>Спасённый тюленёнок. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/VDKSPB/1528" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Водоканал Санкт-Петербурга</a></p>

Спасённый тюленёнок. Обложка © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли ещё одного тюленёнка. Одинокого зверька нашли в Выборге днём 11 апреля, и вечером он уже был доставлен в центр в Репино, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Из-за скопления людей малыш боялся выбраться на берег, тогда специалисты дождались вечера, чтобы поймать и осмотреть животное. Так, эксперты определили, что тюленёнок сильно истощён и ему необходима немедленная медицинская помощь. С помощью волонтёров в ночь на 12 апреля малыш был доставлен в центр в Репино.

"Самочка весит всего 11 килограммов и уже проходит реабилитацию под чутким присмотром Вячеслава Алексеева — основателя "Фонда друзей балтийской нерпы". Здесь ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться назад, в естественную среду обитания", — сообщили в пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга.

В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего тюленёнка

В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего тюленёнка

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине сотрудники МЧС спасли детёныша тюленя, который несколько дней пролежал на льду.

Наталья Исакова
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