Охрана жёстко скрутила активистов, которые пытались прорваться к Макрону в Амстердаме

Сегодня утром Макрон приехал в Амстердамский университет, но его встретили демонстранты "антимакроновским" лозунгом, авторами которого являются участники движения "жёлтых жилетов". Так, они выкрикивали: "Мы здесь, мы здесь. Даже если Макрон не хочет, мы здесь". Согласно видео, именно в тот момент, когда французский президент вышел из машины, мужчина и женщина попытались подобраться к нему, но их остановили охранники. Они скрутили активистов и уложили на землю.