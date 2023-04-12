Охрана жёстко скрутила активистов, которые пытались прорваться к Макрону в Амстердаме
В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону
Два человека пытались прорваться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время его визита в Амстердам. Об этом сообщает BFM TV.
Охрана Макрона скрутила двух человек, пытавшихся прорваться к президенту Франции. Видео © Twitter / BFMTV
Сегодня утром Макрон приехал в Амстердамский университет, но его встретили демонстранты "антимакроновским" лозунгом, авторами которого являются участники движения "жёлтых жилетов". Так, они выкрикивали: "Мы здесь, мы здесь. Даже если Макрон не хочет, мы здесь". Согласно видео, именно в тот момент, когда французский президент вышел из машины, мужчина и женщина попытались подобраться к нему, но их остановили охранники. Они скрутили активистов и уложили на землю.
По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), активистов задержали. Причём во время инцидента Макрон и король Виллем-Александр общались друг с другом, не обращая особого внимания на происходящее поблизости.
Накануне выступление Макрона о будущем ЕС сорвали протестующие в Гааге. Они выкрикивали лозунги с критикой внутренней политики Парижа. Причём в зале заступаться за французского президента не стали, а начали аплодировать активистам.
Twitter / BFMTV