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12 апреля, 11:07

В нескольких городах России отменили концерты Ярослава Евдокимова

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

В Краснодаре и ряде других городов отменили концерты заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Об этом сообщили на сайте Центрального концертного зала.

"Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19:00, отменён. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что концерты артиста отменены в Сочи 24 апреля и в Томске 14 апреля. Причина случившегося на данный момент не уточняется.

Ещё в одном российском городе отменили концерт Арбениной

Ещё в одном российском городе отменили концерт Арбениной

Ранее Лайф сообщал о том, что организаторы отменили концерт певца Валерия Меладзе в краснодарском Дворце спорта "Олимп".

Илья Суриков
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