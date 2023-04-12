В нескольких городах России отменили концерты Ярослава Евдокимова

В Краснодаре и ряде других городов отменили концерты заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Об этом сообщили на сайте Центрального концертного зала.

"Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19:00, отменён. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что концерты артиста отменены в Сочи 24 апреля и в Томске 14 апреля. Причина случившегося на данный момент не уточняется.