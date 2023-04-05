Меладзе не решился ехать в Россию вопреки "амнистии" за видео с кличем нацистов

Организаторы отменили концерт певца Валерия Меладзе в краснодарском Дворце спорта "Олимп", рассказали "Кубанским новостям" в кассе площадки. Он должен был состояться 9 июля.

"Концерта Меладзе не будет", — сказали там.

Косвенно это подтверждает и сайт "Олимпа", на котором прекратилась продажа билетов.