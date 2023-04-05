Меладзе не решился ехать в Россию вопреки "амнистии" за видео с кличем нацистов
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе
Валерий Меладзе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Организаторы отменили концерт певца Валерия Меладзе в краснодарском Дворце спорта "Олимп", рассказали "Кубанским новостям" в кассе площадки. Он должен был состояться 9 июля.
"Концерта Меладзе не будет", — сказали там.
Косвенно это подтверждает и сайт "Олимпа", на котором прекратилась продажа билетов.
Так сейчас выглядит страница с покупкой билетов на отменённый концерт Меладзе в Краснодаре. Скриншот © olimpkrasnodar.com
Он должен был стать первым концертом певца России после скандала. В январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов "Героям слава!". В России предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий. А 24 марта стало известно об "амнистии" артиста — в скандальном видео с Меладзе не нашли состава преступления.