ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 12:27

Меладзе не решился ехать в Россию вопреки "амнистии" за видео с кличем нацистов

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе

<p>Валерий Меладзе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Валерий Меладзе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Организаторы отменили концерт певца Валерия Меладзе в краснодарском Дворце спорта "Олимп", рассказали "Кубанским новостям" в кассе площадки. Он должен был состояться 9 июля.

"Концерта Меладзе не будет", сказали там.

Косвенно это подтверждает и сайт "Олимпа", на котором прекратилась продажа билетов.

Так сейчас выглядит страница с покупкой билетов на отменённый концерт Меладзе в Краснодаре. Скриншот © olimpkrasnodar.com

Так сейчас выглядит страница с покупкой билетов на отменённый концерт Меладзе в Краснодаре. Скриншот © olimpkrasnodar.com

Меладзе пришлось убегать от настырных украинцев, которые атаковали его в Куршевеле

Меладзе пришлось убегать от настырных украинцев, которые атаковали его в Куршевеле

Он должен был стать первым концертом певца России после скандала. В январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов "Героям слава!". В России предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий. А 24 марта стало известно об "амнистии" артиста — в скандальном видео с Меладзе не нашли состава преступления.

Матвей Константинов
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