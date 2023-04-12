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12 апреля, 11:35

В ДНР сочли видео с казнью военного постановкой Киева для устрашения бойцов ВСУ

Видео с обезглавливанием военного является инсценировкой, организованной Киевом для устрашения бойцов ВСУ и уменьшения числа украинских солдат, сдающихся в плен. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Это работа ЦИПсО (украинского Центра информационно-психологических операций. — Прим. Лайфа), направленная на то, чтобы напугать личный состав, чтобы они перестали сдаваться в плен", — сказал он в беседе с ТАСС.

Гагин отметил, что это довольно грамотный ход, чтобы заставить личный состав биться до конца. С одной стороны — заградотряды, с другой — "злые русские", добавил он. По мнению советника врио главы ДНР, таким образом украинские власти перешли от тактики мотивации бойцов к их запугиванию.

Песков: У России есть данные об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

Песков: У России есть данные об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видео с обезглавливанием военного может стать поводом для проверки, однако сперва необходимо убедиться в достоверности снятых кадров. Так он прокомментировал появившиеся в Сети видеокадры с казнью военнослужащего с украинской нашивкой.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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