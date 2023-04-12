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12 апреля, 10:03

Песков: У России есть данные об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва и без всяких утечек секретных данных Пентагона знала о вовлечённости военных НАТО в боевые действия на Украине.

"Ещё задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях", — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что российская сторона не знает, какая степень достоверности у слитых в Сеть американских документов.

Минюст США начал уголовное расследование утечки секретных данных Пентагона

Минюст США начал уголовное расследование утечки секретных данных Пентагона

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.

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Shutterstock / Michele Ursi

Александр Юнашев
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