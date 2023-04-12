Песков: У России есть данные об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва и без всяких утечек секретных данных Пентагона знала о вовлечённости военных НАТО в боевые действия на Украине.

"Ещё задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях", — сказал представитель Кремля журналистам.