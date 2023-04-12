Минюст США начал уголовное расследование утечки секретных данных Пентагона
Администрация американского президента Джо Байдена расценила утечку секретных документов в Сеть как серьёзную проблему, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, по этой теме проводятся ежедневные брифинги, а Минюст США уже начал уголовное расследование.
"Дело передано в Минюст, который начал уголовное расследование", — сообщил он журналистам.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.
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