Минюст США начал уголовное расследование утечки секретных данных Пентагона

Администрация американского президента Джо Байдена расценила утечку секретных документов в Сеть как серьёзную проблему, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, по этой теме проводятся ежедневные брифинги, а Минюст США уже начал уголовное расследование.