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12 апреля, 01:32

Минюст США начал уголовное расследование утечки секретных данных Пентагона

Администрация американского президента Джо Байдена расценила утечку секретных документов в Сеть как серьёзную проблему, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, по этой теме проводятся ежедневные брифинги, а Минюст США уже начал уголовное расследование.

"Дело передано в Минюст, который начал уголовное расследование", — сообщил он журналистам.

Пентагон: Утёкшие секретные документы датируются 28 февраля и 1 марта

Пентагон: Утёкшие секретные документы датируются 28 февраля и 1 марта

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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