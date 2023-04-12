КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 11:33

Российские войска сбили украинский самолёт Су-24 в небе над ДНР

В ДНР истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила самолёт Су-24 ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 Воздушных сил Украины", — уточнил он.

Cъёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ

Cъёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ

Ранее Лайф писал о том, что потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили 245 человек. Также уничтожено несколько единиц техники противника.

Обложка ©

Getty Images / Giovanni Colla

Илья Суриков
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