Российские войска сбили украинский самолёт Су-24 в небе над ДНР

В ДНР истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила самолёт Су-24 ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Лайф писал о том, что потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили 245 человек. Также уничтожено несколько единиц техники противника.