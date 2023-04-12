Барменша из Кузбасса совратила шестиклассника-второгодника, и теперь ей грозит тюрьма

В Калтане Кемеровской области 26-летняя сотрудница бара занялась сексом с шестиклассником, и теперь ей грозит до четырёх лет тюрьмы. О подробностях случившегося стало известно Лайфу.

В марте женщина познакомилась с подростком, который учится в той же школе, что и её дочь. 14-летний шестиклассник-второгодник приглянулся барменше, и она соблазнила парня. О произошедшем узнала мать школьника и обратилась в полицию. Теперь против сотрудницы бара возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с ребёнком, которому нет 16 лет. Как стало известно Лайфу, помимо дочери-пятиклассницы, у неё есть ещё и маленький сын.