КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 12:36
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Барменша из Кузбасса совратила шестиклассника-второгодника, и теперь ей грозит тюрьма

В Кузбассе сотруднице бара грозит до четырёх лет тюрьмы за секс с подростком

В Калтане Кемеровской области 26-летняя сотрудница бара занялась сексом с шестиклассником, и теперь ей грозит до четырёх лет тюрьмы. О подробностях случившегося стало известно Лайфу.

В марте женщина познакомилась с подростком, который учится в той же школе, что и её дочь. 14-летний шестиклассник-второгодник приглянулся барменше, и она соблазнила парня. О произошедшем узнала мать школьника и обратилась в полицию. Теперь против сотрудницы бара возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с ребёнком, которому нет 16 лет. Как стало известно Лайфу, помимо дочери-пятиклассницы, у неё есть ещё и маленький сын.

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Обложка ©

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Никита Осипов
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