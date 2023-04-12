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12 апреля, 12:58

Бразильский защитник "Зенита" Ренан готов набить тату в честь победы в РПЛ

<p>Роберт Ренан. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?z=photo-16824047_457378085/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Роберт Ренан. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Новоиспечённый бразильский защитник "Зенита" Роберт Ренан в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказал, что готов сделать себе татуировку в честь победы в российском чемпионате с петербургской командой.

Игрок отметил, что он уже выигрывал чемпионат Южной Америки U-20, но ощущения от победы с сине-бело-голубыми будут совершенно иными. При этом на данный момент у 19-летнего бразильца нет ни одной татуировки, но сейчас он раздумывает над тем, чтобы сделать себе что-то памятное.

"Вполне возможно, что набью себе первую тату в честь победы в РПЛ с "Зенитом", — сказал Ренан.

Напомним, Ренан перешёл в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе этого года. В текущем сезоне молодой спортсмен провёл шесть матчей за петербургскую команду в разных турнирах и пока не отметился голевыми действиями. Тем не менее сейчас "Зенит" с 54 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Лайф писал, что "Зенит" может сыграть в июне с сербской "Црвеной Звездой". Матч может состояться на петербургском стадионе "Газпром-арена". Прошлая встреча команд закончилась победой россиян со счётом 3:1.

Наталья Исакова
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