Бразильский защитник "Зенита" Ренан готов набить тату в честь победы в РПЛ

Новоиспечённый бразильский защитник "Зенита" Роберт Ренан в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказал, что готов сделать себе татуировку в честь победы в российском чемпионате с петербургской командой.

Игрок отметил, что он уже выигрывал чемпионат Южной Америки U-20, но ощущения от победы с сине-бело-голубыми будут совершенно иными. При этом на данный момент у 19-летнего бразильца нет ни одной татуировки, но сейчас он раздумывает над тем, чтобы сделать себе что-то памятное.

"Вполне возможно, что набью себе первую тату в честь победы в РПЛ с "Зенитом", — сказал Ренан.

Напомним, Ренан перешёл в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе этого года. В текущем сезоне молодой спортсмен провёл шесть матчей за петербургскую команду в разных турнирах и пока не отметился голевыми действиями. Тем не менее сейчас "Зенит" с 54 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.