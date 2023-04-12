В Восточном Бирюлёве в Москве появится новый ЖК со школой, офисами и клиникой

Всего между Загорьевской и Липецкой улицами возведут три общественно-жилых комплекса и многоэтажный дом на 75 тысяч квадратных метров. Кроме того, там появится учебно-воспитательный комплекс на 1250 мест, детский сад на 350 малышей, а также поликлиника.