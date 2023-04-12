В Восточном Бирюлёве в Москве появится новый ЖК со школой, офисами и клиникой
В московском районе Восточное Бирюлёво появится 849 тысяч квадратных метров новой недвижимости. Запланировано строительство жилых домов, школы, клиники и других объектов.
Всего между Загорьевской и Липецкой улицами возведут три общественно-жилых комплекса и многоэтажный дом на 75 тысяч квадратных метров. Кроме того, там появится учебно-воспитательный комплекс на 1250 мест, детский сад на 350 малышей, а также поликлиника.
В новом комплексе также появятся различные помещения — под офисы, кафе и прочий бизнес. Девелопером проекта выступает группа "Самолёт" в партнёрстве с "Киевской площадью".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости удержать рекордные темпы, которыми в России ведётся строительство жилья и дорог.
LIFE / Павел Баранов