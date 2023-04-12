КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 12:54

В Восточном Бирюлёве в Москве появится новый ЖК со школой, офисами и клиникой

В московском районе Восточное Бирюлёво появится 849 тысяч квадратных метров новой недвижимости. Запланировано строительство жилых домов, школы, клиники и других объектов.

Всего между Загорьевской и Липецкой улицами возведут три общественно-жилых комплекса и многоэтажный дом на 75 тысяч квадратных метров. Кроме того, там появится учебно-воспитательный комплекс на 1250 мест, детский сад на 350 малышей, а также поликлиника.

Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов

Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов

В новом комплексе также появятся различные помещения — под офисы, кафе и прочий бизнес. Девелопером проекта выступает группа "Самолёт" в партнёрстве с "Киевской площадью".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости удержать рекордные темпы, которыми в России ведётся строительство жилья и дорог.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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