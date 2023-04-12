КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 13:08

Кондратюк назвал лучшего фигуриста сезона в России

Чемпион Европы Кондратюк назвал Семененко лучшим российским фигуристом в сезоне

Чемпион Европы в мужском одиночном катании россиянин Марк Кондратюк назвал лучшего фигуриста сезона в РФ. По его мнению, им является Евгений Семененко, который в минувшем сезоне стал чемпионом страны и выиграл шестой этап Гран-при.

"Пусть будет Женя Семененко. Думал между Петей Гуменником и Женей. На мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели успех в финале Гран-при. Хотя их результаты по сезону очень близки", — сказал Кондратюк в беседе со "Спорт-Экспрессом".

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Также фигурист согласился с необходимостью изменить правила, чтобы вручать две золотые награды при равенстве очков. Две золотые медали — это было бы более честно и лояльно по отношению к спортсменам, подчеркнул Кондратюк.

Напомним, что Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковую сумму баллов на чемпионате России по фигурному катанию — по 295,07. Но золото досталось Семененко, так как он выиграл произвольную программу. При этом Гуменник одержал победу в финале Гран-при России.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
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