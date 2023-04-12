Захарова: РФ запросила у Армении разъяснения об участии в учениях США в Европе

Российская сторона запросила у Армении разъяснения в связи с участием Еревана в учениях США в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнёров насчёт их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа", — сказала дипломат в ходе брифинга.

По её словам, США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с Москвой, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Захарова уточнила, что эти действия явно "носят антироссийский характер, если не сказать, порой русофобский", и ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах и созданию новых разделительных линий.

При этом отказ Еревана от проведения манёвров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности, добавила Захарова.

Напомним, в Минобороны Армении ранее заявили, что Ереван в этом году планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых командованием сухопутных сил США в Европе: KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетённый меч).