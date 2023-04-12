На конкурс "Лидеры России" подали заявки более 40 тысяч человек со всей страны

На участие в конкурсе "Лидеры России" подали заявки более 40 тысяч человек из всех регионов страны и других государств. Об этом рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства", — отметил он.

Комиссаров также добавил, что активность проявляли жители новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, большинство заявок (более 65%) поступило от опытных управленцев в возрасте от 36 до 50 лет.

О желании принять участие в проекте заявило 20% людей от 31 до 35 лет, а 10% заявок поступило от молодых людей до 30 лет. Ещё 5% участников составляют россияне старше 51 года.