Власти Германии разрешат выращивать и хранить каннабис
DPA: Правительство Германии представило планы легализации каннабиса
Правительство Германии представило планы легализации каннабиса в стране. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха и министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемира.
Указывается, что министры предложили определённые пункты, которые должны стать частью будущего законопроекта. Согласно им, в Германии будет разрешено выращивать не более трёх растений на человека. Также не будет подлежать наказанию хранение 25 граммов каннабиса. Вместе с тем правительство намерено снять запрет на выращивание и распространение наркотика в специально созданных для этого объединениях с числом членов не более 500.
При этом власти временно отменят запланированную свободную продажу этого наркотика для взрослых в специализированных магазинах. Это будет тестироваться лишь на втором этапе легализации каннабиса в ряде регионов.
Напомним, в 2022 году власти Германии задумались о том, чтобы разрешить гражданам покупать до 20 граммов марихуаны. Это решение правительство захотело принять в рамках политики страны по легализации употребления каннабиса.
ТАСС / Zuma / Simone Kuhlmey