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12 апреля, 14:19

Власти Германии разрешат выращивать и хранить каннабис

DPA: Правительство Германии представило планы легализации каннабиса

Правительство Германии представило планы легализации каннабиса в стране. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха и министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемира.

Указывается, что министры предложили определённые пункты, которые должны стать частью будущего законопроекта. Согласно им, в Германии будет разрешено выращивать не более трёх растений на человека. Также не будет подлежать наказанию хранение 25 граммов каннабиса. Вместе с тем правительство намерено снять запрет на выращивание и распространение наркотика в специально созданных для этого объединениях с числом членов не более 500.

При этом власти временно отменят запланированную свободную продажу этого наркотика для взрослых в специализированных магазинах. Это будет тестироваться лишь на втором этапе легализации каннабиса в ряде регионов.

В Twitter официально разрешили рекламировать каннабис

В Twitter официально разрешили рекламировать каннабис

Напомним, в 2022 году власти Германии задумались о том, чтобы разрешить гражданам покупать до 20 граммов марихуаны. Это решение правительство захотело принять в рамках политики страны по легализации употребления каннабиса.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Simone Kuhlmey

Светлана Оперук
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