Власти Германии разрешат выращивать и хранить каннабис

Правительство Германии представило планы легализации каннабиса в стране. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха и министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемира.

Указывается, что министры предложили определённые пункты, которые должны стать частью будущего законопроекта. Согласно им, в Германии будет разрешено выращивать не более трёх растений на человека. Также не будет подлежать наказанию хранение 25 граммов каннабиса. Вместе с тем правительство намерено снять запрет на выращивание и распространение наркотика в специально созданных для этого объединениях с числом членов не более 500.

При этом власти временно отменят запланированную свободную продажу этого наркотика для взрослых в специализированных магазинах. Это будет тестироваться лишь на втором этапе легализации каннабиса в ряде регионов.