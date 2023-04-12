КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 13:55

На Камчатке трёхлетняя девочка с неверно поставленным диагнозом умерла на глазах у мамы

Трёхлетняя девочка умерла на глазах у мамы в больнице на Камчатке

Трёхлетняя девочка умерла на глазах у мамы в больнице на Камчатке. Два дня врачи заявляли, что у ребёнка обычная вирусная инфекция, однако в итоге у малышки случился отёк мозга и остановилось сердце, сообщил телеграм-канал SHOT.

Трёхлетняя девочка умерла на глазах у мамы на Камчатке. Видео © SHOT

В воскресенье, 9 апреля, у маленькой Вики заболел живот и поднялась температура до 39 градусов. Сначала родители повезли её в городскую больницу в Вилючинске. Врач поставил предварительный диагноз "аппендицит" и отправил их в Камчатскую краевую детскую больницу, так как там больше возможностей для обследования. Однако там медики заявили, что это не аппендицит.

Мама девочки рассказала, что в Петропавловске-Камчатском педиатр сообщила им, что это вирусная инфекция и особо переживать не стоит. УЗИ показало, что у ребёнка увеличена печень, но это тоже никого не смутило. Потом у малышки начали леденеть руки, опух живот, её рвало, она перестала ходить. Врачи советовали закутать ребёнка в кофточку, чтоб согреть, уверяя, что при температуре такое бывает.

Под Екатеринбургом мальчик заразился корью, его мать подписала отказ от прививок

Под Екатеринбургом мальчик заразился корью, его мать подписала отказ от прививок

"Когда я сказала, что у неё губы синие, врач сказал: "Она у вас блондинка. Сосуды близко расположены", — отметила мать девочки.

В ночь на 11 апреля малышка умерла. Её пытались реанимировать, но было слишком поздно. После этого медики всё-таки поставили верный диагноз — "инфекция мочеполовой системы". Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. СК сейчас проверяет больницу.

Ранее в Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за лжи её матери. Дело в том, что школьнице было рекомендовано перед этим не пить воду и не есть, но требования соблюдены не были.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров