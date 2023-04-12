На Камчатке трёхлетняя девочка с неверно поставленным диагнозом умерла на глазах у мамы

Трёхлетняя девочка умерла на глазах у мамы в больнице на Камчатке. Два дня врачи заявляли, что у ребёнка обычная вирусная инфекция, однако в итоге у малышки случился отёк мозга и остановилось сердце, сообщил телеграм-канал SHOT.

Трёхлетняя девочка умерла на глазах у мамы на Камчатке. Видео © SHOT

В воскресенье, 9 апреля, у маленькой Вики заболел живот и поднялась температура до 39 градусов. Сначала родители повезли её в городскую больницу в Вилючинске. Врач поставил предварительный диагноз "аппендицит" и отправил их в Камчатскую краевую детскую больницу, так как там больше возможностей для обследования. Однако там медики заявили, что это не аппендицит.

Мама девочки рассказала, что в Петропавловске-Камчатском педиатр сообщила им, что это вирусная инфекция и особо переживать не стоит. УЗИ показало, что у ребёнка увеличена печень, но это тоже никого не смутило. Потом у малышки начали леденеть руки, опух живот, её рвало, она перестала ходить. Врачи советовали закутать ребёнка в кофточку, чтоб согреть, уверяя, что при температуре такое бывает.

"Когда я сказала, что у неё губы синие, врач сказал: "Она у вас блондинка. Сосуды близко расположены", — отметила мать девочки.

В ночь на 11 апреля малышка умерла. Её пытались реанимировать, но было слишком поздно. После этого медики всё-таки поставили верный диагноз — "инфекция мочеполовой системы". Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. СК сейчас проверяет больницу.