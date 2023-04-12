В Минфине заявили, что справедливый курс рубля "крепче, чем текущий"

В российском Минфине полагают, что справедливый курс рубля ниже, чем в настоящее время наблюдается на рынке. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Колычев.

"По нашим оценкам, справедливый курс, он крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке", — сказал Колычев журналистам.

При этом замглавы Минфина добавил, что абсолютно нормально для плавающего курса отклоняться от фундаментальных уровней в ту или иную сторону. По словам Колычева, рост цен на российские энергоресурсы серьёзно не скажется на текущем курсе рубля. При действии бюджетного правила влияние цен на курс российской валюты сглаживается в любом случае, указал он.

"И при падении цен на нефть, если бы мы не проводили операции, курс, скорее всего, был бы намного слабее, чем сейчас. И, соответственно, при их обратном росте не стоит ожидать какой-то высокой волатильности в курсе", — подчеркнул Колычев.