В Воронеже полугодовалая девочка умерла, выпав из рук пьяной матери

В Воронеже шестимесячная девочка умерла после того, как выпала из рук матери. Об этом сообщил портал "Вести Воронеж" со ссылкой на источник.

Всё произошло вечером 8 апреля. Мать в пьяном состоянии покормила малышку и в тот момент, когда решила уложить её спать, выронила из рук. В результате ребёнок ударился головой о кроватку. После этого женщина вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи лишь установили смерть девочки.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери. Семья является неблагополучной и состоит на учёте в ПДН. Указывается, что родители погибшей часто выпивали, а отец девочки неоднократно был судим.