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12 апреля, 14:41

В Воронеже полугодовалая девочка умерла, выпав из рук пьяной матери

На жительницу Воронежа завели уголовное дело после смерти её шестимесячной дочери

В Воронеже шестимесячная девочка умерла после того, как выпала из рук матери. Об этом сообщил портал "Вести Воронеж" со ссылкой на источник.

Всё произошло вечером 8 апреля. Мать в пьяном состоянии покормила малышку и в тот момент, когда решила уложить её спать, выронила из рук. В результате ребёнок ударился головой о кроватку. После этого женщина вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи лишь установили смерть девочки.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери. Семья является неблагополучной и состоит на учёте в ПДН. Указывается, что родители погибшей часто выпивали, а отец девочки неоднократно был судим.

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Ранее Лайф писал, что трёхлетняя девочка умерла на глазах у мамы в больнице на Камчатке. А всё из-за того, что врачи поставили неверный диагноз: два дня они заявляли об обычной вирусной инфекции, но в итоге у малышки случился отёк мозга и остановилось сердце.

Обложка ©

Freepik / Holiak

Светлана Оперук
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