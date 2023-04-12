Учёные рассчитали, какой год оказался самым смертоносным в истории человечества
Science: В Гарварде признали 536 год самым страшным в истории человечества
Что может быть хуже извержения вулкана, голода, холода и чумы? Ответ: всё сразу, как в 536-м. Фото © Unsplash
Метеорологи помогли учёным из Гарвардского университета установить, какой год может по праву называться самым страшным за последние 2500 лет, сообщается в научном журнале Science. По их подсчётам, им стал 536 год нашей эры. И аргументы приводятся достаточно веские.
Судите сами. Во-первых, этот високосный год начался, казалось бы, с необъяснимого густого тумана, распространившегося по всему миру. Европа, Ближний Восток и некоторые части Азии погрузились в непроглядную тьму, продолжавшуюся почти два года, положив начало "тёмным векам" — так некоторые учёные предлагают определять этот период. Среднегодовая температура понизилась на 1,5–2,5 градуса, что стало причиной самого холодного десятилетия за последние две с половиной тысячи лет. В Европе, Африке и Азии свирепствовали голод и неурожай. Предполагаемая причина похолодания — резкое снижение прозрачности атмосферы в результате извержения исландского вулкана в 539 году, а в 540 и 547 годах произошло два аналогичных, заполонивших пеплом всё небо.
Считается, что эта катастрофа и породила викингов. Часть историков склоняется к версии, что именно вызванные ею голод и неурожаи сделали из фермеров злобных грабителей и заставили их обрушиться на Европу в IX веке. Не обошлось в "тёмные века" без чумы и крупного геополитического потрясения — падения Восточной Римской империи.
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