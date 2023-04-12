Врач развеяла миф о пользе серебра для организма

Издревле серебру приписывали очищающие и обеззараживающие способности. В частности, многие люди до сих пор верят, что серебряная ложка якобы способна очистить воду в стакане. Но на деле это совершенно не так, рассказала врач-нефролог Елена Ломоносова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Нефролог Ломоносова развеяла миф о пользе серебра. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Для того чтобы произошла ионизация серебра, нужно прежде всего электричество. Обычное опускание ложки в стакан не приводит совершенно ни к какому эффекту. Даже нагревание воды не будет давать результата", — пояснила медик.

Вместе с тем специалист не рекомендует употреблять раствор коллоидного серебра, поскольку здесь весьма непросто рассчитать безопасную дозу. Дело в том, что переизбыток серебра делает организм более чувствительным к ультрафиолетовым лучам. Прикладывать металл к повреждённому участку кожи Ломоносова тоже не рекомендует. По её словам, гораздо эффективнее в этом случае будут антибактериальные и антисептические средства.