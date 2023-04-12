КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 15:41

Врач развеяла миф о пользе серебра для организма

Нефролог Ломоносова: Серебряная ложка не способна обеззаразить стакан воды

Издревле серебру приписывали очищающие и обеззараживающие способности. В частности, многие люди до сих пор верят, что серебряная ложка якобы способна очистить воду в стакане. Но на деле это совершенно не так, рассказала врач-нефролог Елена Ломоносова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Нефролог Ломоносова развеяла миф о пользе серебра. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Для того чтобы произошла ионизация серебра, нужно прежде всего электричество. Обычное опускание ложки в стакан не приводит совершенно ни к какому эффекту. Даже нагревание воды не будет давать результата", пояснила медик.

Вместе с тем специалист не рекомендует употреблять раствор коллоидного серебра, поскольку здесь весьма непросто рассчитать безопасную дозу. Дело в том, что переизбыток серебра делает организм более чувствительным к ультрафиолетовым лучам. Прикладывать металл к повреждённому участку кожи Ломоносова тоже не рекомендует. По её словам, гораздо эффективнее в этом случае будут антибактериальные и антисептические средства.

Врач развенчала миф о вреде яиц для здоровых людей

Врач развенчала миф о вреде яиц для здоровых людей

А ранее врач Ольга Фролова развеяла миф о пользе восьми стаканов чистой воды в день. По её словам, заставлять себя пить воду насильно ни в коем случае нельзя, ведь таким образом можно даже нанести вред организму и привести к недостатку электролитов в клетках.

Обложка ©

Freepik / towfiqu999

Наталья Исакова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров