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12 апреля, 15:33

Валиева тремя словами описала фигуристок Загитову и Медведеву

Фигуристка Валиева: Загитова яркая и дерзкая в спорте

Российской фигуристке Камиле Валиевой предложили в трёх словах описать коллег по льду и тренера Этери Тутберидзе. В беседе с kp.ru 16-летняя олимпийская чемпионка говорила про Алину Загитову, Евгению Медведеву и Анну Щербакову. Так, Загитова, по мнению Валиевой, яркая, целеустремлённая и дерзкая в спорте. Медведева, по её словам, тоже "очень крутая".

"Я очень хорошо общаюсь с Женей, многое хочется про неё сказать. Она тоже безумно целеустремлённая, приятная в общении, понятная", — отметила Валиева.

Щербакову двукратная серебряная призёрка чемпионата России охарактеризовала как очень милую и общительную. По мнению Валиевой, 19-летняя спортсменка — боец по характеру. Говоря о Тутберидзе, фигуристка подчеркнула, что та прекрасный человек. Тренер достаточно требовательный и в то же время весёлый человек, сказала Валиева.

"Иногда застенчивая, целеустремлённая и эмоциональная", — сказала Валиева про себя.

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Лайф напоминает, что показательный номер Валиевой по мотивам сериала "Уэнздей" в декабре 2022 года на чемпионате России покорил сердца миллионов фанатов. По словам спортсменки, она сама предложила тренерам такую идею.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Никита Осипов
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