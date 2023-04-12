Валиева тремя словами описала фигуристок Загитову и Медведеву

Российской фигуристке Камиле Валиевой предложили в трёх словах описать коллег по льду и тренера Этери Тутберидзе. В беседе с kp.ru 16-летняя олимпийская чемпионка говорила про Алину Загитову, Евгению Медведеву и Анну Щербакову. Так, Загитова, по мнению Валиевой, яркая, целеустремлённая и дерзкая в спорте. Медведева, по её словам, тоже "очень крутая".

"Я очень хорошо общаюсь с Женей, многое хочется про неё сказать. Она тоже безумно целеустремлённая, приятная в общении, понятная", — отметила Валиева.

Щербакову двукратная серебряная призёрка чемпионата России охарактеризовала как очень милую и общительную. По мнению Валиевой, 19-летняя спортсменка — боец по характеру. Говоря о Тутберидзе, фигуристка подчеркнула, что та прекрасный человек. Тренер достаточно требовательный и в то же время весёлый человек, сказала Валиева.

"Иногда застенчивая, целеустремлённая и эмоциональная", — сказала Валиева про себя.