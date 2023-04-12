Путин: Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы

"Уверен, что всё задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ", — отметил он.

Путин — о снятом в космосе фильме "Вызов": Здесь мы снова первые

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, глава государства поздравил всех сотрудников отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что космонавтика — это не научная фантастика, а именно то, что сегодня требуется для развития нашей страны.