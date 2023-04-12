Путин: Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики.
"Уверен, что всё задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ", — отметил он.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, глава государства поздравил всех сотрудников отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что космонавтика — это не научная фантастика, а именно то, что сегодня требуется для развития нашей страны.
LIFE / Павел Баранов