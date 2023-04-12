За несколько дней до смерти писателю Багирову диагностировали цирроз печени

По данным Mash , он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением. При поступлении в больницу Багирову диагностировали цирроз печени с избыточным скоплением жидкости в брюшной полости.

Эдуард Багиров стал известен в 2007 году благодаря своему роману "Гастарбайтер", в котором рассказывается о молодом человеке, приехавшем покорять Москву без гроша в кармане. В 2008 году Багиров издал следующий роман — "Любовники", затем в 2010-м опубликовал "Идеалиста". В 2022 году стал ведущим авторской программы "Багиров против" на радио Sputnik. Ему было 47 лет.