Украинские военные учились управлять американской техникой по YouTube-роликам

Он также отметил, что его подразделение пока не готово к контрнаступлению, так как им необходимо больше тяжёлой техники, бронетехники и дополнительной подготовки. При этом больше всего сейчас бойца ВСУ беспокоят противопехотные мины. По его словам, они попросту не видны с украинских беспилотников.