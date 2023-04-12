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12 апреля, 16:04

Украинские военные учились управлять американской техникой по YouTube-роликам

WP: Бойцы ВСУ учились управлять противотанковыми комплексами по YouTube-роликам

Украинские бойцы учились управлять американской техникой по YouTube-роликам, пишет газета Washington Post со ссылкой на одного из военных ВСУ.

"Когда подразделение впервые получило передовой противотанковый комплекс, военные тренировались по руководству по эксплуатации и учебным пособиям на YouTube", — рассказал военнослужащий с позывным Метис журналистам издания.

Он также отметил, что его подразделение пока не готово к контрнаступлению, так как им необходимо больше тяжёлой техники, бронетехники и дополнительной подготовки. При этом больше всего сейчас бойца ВСУ беспокоят противопехотные мины. По его словам, они попросту не видны с украинских беспилотников.

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Ранее стало известно, что Франция внезапно заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине. Как сообщает польское агентство PAP, спорным моментом стала вторая половина транша в размере двух миллиардов евро, которая предназначена для совместного заказа боеприпасов у европейских компаний.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
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