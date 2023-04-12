Франция внезапно заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине

Франция неожиданно заблокировала решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза. Париж не согласен с механизмом закупки снарядов и амуниции в третьих странах с их последующей передачей Киеву.

Лайф уже писал, что на финансирование этого проекта Брюссель планировал потратить два миллиарда евро. Половину этой суммы должны были отправить странам Евросоюза на возмещение поставок ВСУ. Однако на европейских складах нужных снарядов не хватает, поэтому и возникла необходимость купить их в других странах.

"В этой ситуации решением было бы закупить всё необходимое в третьей стране, а затем возместить это из составов одной из стран – членов ЕС", — заявил агентству дипломатический источник в Брюсселе.

Париж со своей стороны выступает за создание чего-то типа "механизма принуждения" к заказу конкретного оборудования, которое в результате может и не понадобиться украинской стороне. Кроме того, Франции не нравится положение о возмещении стоимости боеприпасов по одному лишь требованию Киева.