Смоленский депутат "спалил" коллегу и пристыдил за то, что тот справлял нужду на парковке

В Смоленске двое депутатов устроили скандал из-за того, что один из них помочился в общественном месте. Об этом сообщает SHOT. Один из участников конфликта записал происходившее на видео.

В Смоленске один депутат снял другого, пока тот справлял нужду на улице. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, депутат Смоленского городского совета Максим Баранов заметил, что мужчина справлял нужду прямо на парковке. Он сделал ему замечание и начал снимать происходившее. Оказалось, что его оппонентом был депутат от КПРФ из города Велижа Дмитрий Лашкевич.

Тот сначала начал оправдывать своё поведение тем, что был в недельном запое, однако затем стал агрессивнее и даже провоцировал Баранова на драку. После словесной перепалки герой видео сел в автомобиль, показал неприличный жест и уехал.

Депутата из Велижа теперь просят лишить мандата и извиниться перед жителями Смоленска. Его коллеги по партии из городского отделения пока никак не прокомментировали скандальный инцидент.