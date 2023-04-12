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12 апреля, 17:03

Смоленский депутат "спалил" коллегу и пристыдил за то, что тот справлял нужду на парковке

В Смоленске призвали лишить мандата депутата, который справил нужду на улице

В Смоленске двое депутатов устроили скандал из-за того, что один из них помочился в общественном месте. Об этом сообщает SHOT. Один из участников конфликта записал происходившее на видео.

В Смоленске один депутат снял другого, пока тот справлял нужду на улице. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, депутат Смоленского городского совета Максим Баранов заметил, что мужчина справлял нужду прямо на парковке. Он сделал ему замечание и начал снимать происходившее. Оказалось, что его оппонентом был депутат от КПРФ из города Велижа Дмитрий Лашкевич.

Тот сначала начал оправдывать своё поведение тем, что был в недельном запое, однако затем стал агрессивнее и даже провоцировал Баранова на драку. После словесной перепалки герой видео сел в автомобиль, показал неприличный жест и уехал.

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Депутата из Велижа теперь просят лишить мандата и извиниться перед жителями Смоленска. Его коллеги по партии из городского отделения пока никак не прокомментировали скандальный инцидент.

Ранее Лайф писал о том, что в московском районе Филёвский Парк соседи требуют утихомирить "члена КПРФ", который кичится корочкой партии. Его пёс справил нужду на детской площадке, после чего мужчина начал перепалку и наорал на ребёнка.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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