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12 апреля, 16:17

Священник рассказал, можно ли на Пасху освящать вино

Протоиерей Лоргус заявил, что на Пасху можно освящать вино и колбасу

На Пасху можно освящать не только яйца и куличи, но и вино, а также колбасу. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил протоиерей Андрей Лоргус.

"Освящают не только яйца, пасхи творожные и куличи тестовые. Освящают всё, в том числе изделия из несырого мяса — окорок, колбасу. Сыры. Всё это можно приносить, но не в церковь, а рядом, где освящают. На это есть специальные молитвы. Приносят вино, мясо, сало. И всё это можно освящать", — отметил он.

По словам эксперта, освящение крашеных яиц и куличей из теста — наиболее древние традиции. Творожная пасха относится именно к русским, в других православных церквях такого нет, заключил протоиерей.

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Ранее Лоргус заявил, что обычай посещать кладбища на Пасху не связан с Церковью. По его словам, такая привычка выработалась у населения в 1960–1970-е годы.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
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