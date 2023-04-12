Священник рассказал, можно ли на Пасху освящать вино

На Пасху можно освящать не только яйца и куличи, но и вино, а также колбасу. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил протоиерей Андрей Лоргус.

"Освящают не только яйца, пасхи творожные и куличи тестовые. Освящают всё, в том числе изделия из несырого мяса — окорок, колбасу. Сыры. Всё это можно приносить, но не в церковь, а рядом, где освящают. На это есть специальные молитвы. Приносят вино, мясо, сало. И всё это можно освящать", — отметил он.

По словам эксперта, освящение крашеных яиц и куличей из теста — наиболее древние традиции. Творожная пасха относится именно к русским, в других православных церквях такого нет, заключил протоиерей.