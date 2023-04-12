КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 15:57

Times удалила интервью российского посла Андрея Келина о ситуации на Украине

<p>Посол РФ в Лондоне Андрей Владимирович Келин. Фото <a href="https://london.mid.ru/ru/embassy/ambassador/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">с официального сайта </a>дипмиссии </p>

Посол РФ в Лондоне Андрей Владимирович Келин. Фото с официального сайта дипмиссии

Британская газета The Times удалила со своего сайта интервью с российским послом Андреем Келиным. Об этом стало известно из письма главы дипмиссии главному редактору издания Тони Галлахеру, передаёт РИА "Новости". Келин допустил, что это решение газета могла принять не самостоятельно, а после распоряжения британской власти.

"Считаю крайне показательным, что моё интервью о ситуации на Украине, которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей, почти 400 комментариев в течение двух дней, было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения", приводит агентство цитату из письма дипломата.

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Ранее в среду Великобритания расширила антироссийские санкции на 11 позиций. В частности, рестрикции ввели против холдинга USM и компаний Curzon Square, Hanley и MeritServus. Также под новые ограничения подпали супруга российского бизнесмена Владимира Евтушенкова Наталья и двое их детей.

Марина Калегина
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