Times удалила интервью российского посла Андрея Келина о ситуации на Украине

Британская газета The Times удалила со своего сайта интервью с российским послом Андреем Келиным. Об этом стало известно из письма главы дипмиссии главному редактору издания Тони Галлахеру, передаёт РИА "Новости". Келин допустил, что это решение газета могла принять не самостоятельно, а после распоряжения британской власти.

"Считаю крайне показательным, что моё интервью о ситуации на Украине, которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей, почти 400 комментариев в течение двух дней, было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения", — приводит агентство цитату из письма дипломата.